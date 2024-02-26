25.02.2024, 09:30 67936

Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау   

Его оштрафовали за хулиганство
Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса облил себя бензином пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.

Когда я облил себя и собирался поднести спичку, в акимате началась паника: вызвали полицию - приехало восемь машин с мигалками и толпой полицейских, сорвались с мест сотрудники акимата. Прибежал и аким города (...) Он сказал, что вопрос мой будет решен и жечь себя не стоит. Предложили спокойно пойти домой, умыться и прийти в акимат в 16.00 после завершения какого-то совещания. Я так и сделал", - цитирует azh.kz мужчину.


По словам жителя Атырау, в указанное время он вернулся в акимат и отправился в кабинет акима города, где уже сидели двое сотрудников силовых ведомств.

Я обрадованный пожал руку акиму и собирался пойти домой с хорошей новостью для семьи. Однако, когда я вышел из дверей акимата, эти двое служивых подошли ко мне и предложили проехать с ними в городской отдел полиции якобы для написания объяснительной. Там мне выдали протокол и заверили, что, подписав его, сразу же смогу уйти. Когда я расписался, мне официально объявили о задержании и водворили в ИВС. Наутро меня осудили по хулиганской статье и оштрафовали на 51 тысячу тенге. Я понял, что меня обманули везде - и в акимате, и в горотделе", - заявил горожанин.



В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что инцидент произошел 1 февраля.

В акимат города Атырау пришел гражданин (...) который облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Таким образом он выразил свой протестный настрой касательно нерешенного земельного вопроса. По указанным доводам гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство)", - добавили в ДП.


Напомним, в прошлом году подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя.
 
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Теги:Атыраусамоподжогпопытка

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26.02.2024, 11:15 9111

Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36

Все пострадавшие заказывали еду в общепите
Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36
Фото: unsplash.com
 Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.

В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.


В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.

В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.

Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.


Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.

Напомним, вечером 23 февраля после посещения заведения "Али-ман" в Мангистауской области с пищевым отравлением были госпитализированы 23 человека, в том числе дети и беременная женщина.
 
26.02.2024, 09:20 13326

Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе  

Площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров
Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе
Фото: МЧС РК
Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Карагандинской области сегодня утром выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко.

По данным МЧС, в 06.32 на территории машиностроительного завода произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха.

В 07.52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 08.22. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте работает 58 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.

 
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25.02.2024, 19:50 39291

В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом

Пострадавшие были госпитализированы
В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом
Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Каратурык в частном жилом доме мать и двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники и техника департамента по ЧС Алматинской области.

Ранее мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области.
 
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Теги:отравлениедетиугарный газ
25.02.2024, 18:10 43996

В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка
В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек
Фото: Depositphotos
Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека.

В Мангистауской области после посещения заведения "Али-ман" вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые и беременная на 19-й неделе женщина", - сообщает lada.kz.


Отмечается, что лечение на дому получают восемь человек.

Также по данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.

Ранее к одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов.
 
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Теги:отравлениеобщепитМангистау
25.02.2024, 13:40 52071

Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков   

Поводов для паники нет, заверил Даулет Сарсенбаев
Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали свыше восьми тысяч афтершоков, заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Поводов для паники нет", - заявил Даулет Сарсенбаев, комментируя сегодняшнее землетрясение.



Напомним, сегодня утром жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла. По информации сейсмологов, это был афтершок.

Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.

Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.

Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.

По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
 
25.02.2024, 10:50 61496

В Караганде младенца оставили в мороз у подъезда: возбуждено уголовное дело   

Полиция ищет мать брошенного ребенка
В Караганде младенца оставили в мороз у подъезда: возбуждено уголовное дело
Фото: telegram/POLISIA.KZ
Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после обнаружения брошенного младенца у подъезда одного из жилых домов города полиция возбудила уголовное, сообщает Рolisia.kz

Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности", - проинформировали в полиции.


Фото: telegram/POLISIA.KZ

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка.

Напомним, в прошлом году в Рудном тело младенца обнаружили в мусорном контейнере.
 
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Теги:РебенокКарагандаОбнаружение
25.02.2024, 10:18 66036

Жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла

Эпицентр находится на территории Китая
Жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в три балла вновь произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.

Землетрясение произошло в 10.14. Его эпицентр расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

В Алматы сила подземных толчков составила три балла.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.

Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.

Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.

По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.

 
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Теги:ЗемлетрясениеАлматы
24.02.2024, 20:05 86761

На заправке в Караганде произошел пожар: пожарные вынесли 66 газовых баллонов с места происшествия

Жертв и пострадавших нет
На заправке в Караганде произошел пожар: пожарные вынесли 66 газовых баллонов с места происшествия
Фото: МЧС РК
Караганда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории автогазозаправочной станции в Караганде произошло возгорание. Пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны, сообщили в ДЧС Карагандинской области.

24 февраля в 16.19 в Караганде на территории предприятия ТОО "Hunter АГЗС" по улице Потанина произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 кубов. До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости с последующим повреждением металлических конструкций отдельно стоящего строения на площади 40 квадратных метров", - сообщили в областном ДЧС.


Силами ДЧС всего с места происшествия вынесено 66 бытовых газовых баллонов (53 шт. - 27 л, 13 шт. - 50 л).

В 16.59 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ликвидации задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

 

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