Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау   

Все пострадавшие заказывали еду в общепите

Фото: unsplash.com

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Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.





В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.





В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.





Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.





Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.



