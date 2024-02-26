Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау
Его оштрафовали за хулиганство
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса облил себя бензином пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.
Когда я облил себя и собирался поднести спичку, в акимате началась паника: вызвали полицию - приехало восемь машин с мигалками и толпой полицейских, сорвались с мест сотрудники акимата. Прибежал и аким города (...) Он сказал, что вопрос мой будет решен и жечь себя не стоит. Предложили спокойно пойти домой, умыться и прийти в акимат в 16.00 после завершения какого-то совещания. Я так и сделал", - цитирует azh.kz мужчину.
По словам жителя Атырау, в указанное время он вернулся в акимат и отправился в кабинет акима города, где уже сидели двое сотрудников силовых ведомств.
Я обрадованный пожал руку акиму и собирался пойти домой с хорошей новостью для семьи. Однако, когда я вышел из дверей акимата, эти двое служивых подошли ко мне и предложили проехать с ними в городской отдел полиции якобы для написания объяснительной. Там мне выдали протокол и заверили, что, подписав его, сразу же смогу уйти. Когда я расписался, мне официально объявили о задержании и водворили в ИВС. Наутро меня осудили по хулиганской статье и оштрафовали на 51 тысячу тенге. Я понял, что меня обманули везде - и в акимате, и в горотделе", - заявил горожанин.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что инцидент произошел 1 февраля.
В акимат города Атырау пришел гражданин (...) который облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Таким образом он выразил свой протестный настрой касательно нерешенного земельного вопроса. По указанным доводам гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство)", - добавили в ДП.
Напомним, в прошлом году подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя.