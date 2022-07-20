Мужчина погиб в результате вооруженного конфликта в Алматинской области

Фото: instagram/kris_p_talgar
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ИЮЛЯ - Многолетняя вражда между двумя мужчинами завершилась перестрелкой и поножовщиной в Талгаре, один из них убит, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате перестрелки и поножовщины между группами людей погиб мужчина 1988 года рождения от ножевых ранений, еще один мужчина 1989 года рождения находится в реанимации (у него огнестрел)", - сообщает Instagram-паблик kris_p_talgar.
Конфликт произошел в ночь с 17 на 18 июля около 2 часов ночи возле городища Талхиз. Участниками инцидента стали восемь местных жителей. После конфликта, предположительно, были и другие пострадавшие, однако никто из них за медпомощью не обращался.
Все участники конфликта установлены и задержаны. Основные фигуранты помещены под стражу. Уголовное расследование проводится по части третьей статьи 106 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части третьей статьи 293 УК (Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия)", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Дело взято на особый контроль областного департамента полиции.