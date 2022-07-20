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Мужчина погиб в результате вооруженного конфликта в Алматинской области

19.07.2022, 15:48 19886
Мужчина погиб в результате вооруженного конфликта в Алматинской области
Фото: instagram/kris_p_talgar
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ИЮЛЯ - Многолетняя вражда между двумя мужчинами завершилась перестрелкой и поножовщиной в Талгаре, один из них убит, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате перестрелки и поножовщины между группами людей погиб мужчина 1988 года рождения от ножевых ранений, еще один мужчина 1989 года рождения находится в реанимации (у него огнестрел)", - сообщает Instagram-паблик kris_p_talgar

 
Конфликт произошел в ночь с 17 на 18 июля около 2 часов ночи возле городища Талхиз. Участниками инцидента стали восемь местных жителей. После конфликта, предположительно, были и другие пострадавшие, однако никто из них за медпомощью не обращался. 
 

Все участники конфликта установлены и задержаны. Основные фигуранты помещены под стражу. Уголовное расследование проводится по части третьей статьи 106 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части третьей статьи 293 УК (Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия)", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

 
Дело взято на особый контроль областного департамента полиции.

 

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Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны

20.07.2022, 14:11 5286
Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 20 ИЮЛЯ - В дендропарке Шымкента произошел пожар на площади 0,25 гектара, возгорание произошло из-за не убранной сухой травы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 19 июля в 18.55. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщает Otyrar.
 

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент", - сообщили в ДЧС Шымкента.

 
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица понесут административную ответственность, заявили в ДЧС. 
 

Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде

20.07.2022, 12:39 6266
Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 20 ИЮЛЯ - Вчера, 19 июля, около 19.00 в микрорайоне Таугуль произошла смертельная дорожная авария с участием мусоровоза и грузового автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении равнозначных дорог в микрорайоне Таугуль 41-летний водитель КамАЗа (мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

 
По факту ДТП начато расследование по статье 345, часть 3, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
Начато расследование, назначены соответствующие экспертизы, информирует региональное издание EKaraganda.

 

В Риддере во время пожара эвакуировано 7 человек

20.07.2022, 11:26 7866
РИДДЕР. 20 ИЮЛЯ - Во вторник, 19 июля, во время пожара в 3-м микрорайоне Риддера эвакуировано 7 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спасатели приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали 7 жителей, остальные граждане, в том числе хозяин горящей квартиры, самостоятельно покинули жилые помещения. Огонь полностью ликвидирован пожарными на площади 20 квадратных метров", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
В ДЧС предварительной причиной рассматривают неосторожное обращение с огнем.



 

В Алматы женщина попала в больницу из-за напавшего на нее с ножом бывшего супруга

19.07.2022, 17:44 17611
В Алматы женщина попала в больницу из-за напавшего на нее с ножом бывшего супруга
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В Алматы женщина попала в больницу с 11 ножевыми ранениями из-за напавшего на нее бывшего супруга, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео нападения опубликовал Telegram-паблик Kris P
 
На нем видно, как вечером на улице подозреваемый догнал женщину, швырнул ее на землю и начал наносить ножевые ранения. Подоспевшие на помощь мужчины пытались остановить нападавшего, но он начал бросаться с ножом и на них.
 
 
Дело расследуется по статье 106 Уголовного кодекса Казахстана "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 
 

Подозреваемый Х., 1991 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 

В Актау семью из шести человек унесло в море на надувных матрацах

19.07.2022, 11:46 22301
В Актау семью из шести человек унесло в море на надувных матрацах
Фото: lada.kz
АКТАУ. 19 ИЮЛЯ - В Актау во время отдыха на надувных матрацах семью из шести человек унесло в море, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным lada.kz, чрезвычайное происшествие едва не произошло на побережье пляжа "Солдатский" 18 июля в Актау. 
 
В воде оказались двое взрослых - 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей - 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения. 
 

Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. 

 
Ранее сообщалось, что до двух лет тюрьмы грозит экипажу катера, который, несмотря на сообщение о шторме, вывез отдыхающих на прогулку по Бухтармтнскому водохранилищу и потерпел крушение. 
 

Виновные в крушении катера на Бухтарминском водохранилище могут получить до двух лет тюрьмы

19.07.2022, 09:40 24626
Виновные в крушении катера на Бухтарминском водохранилище могут получить до двух лет тюрьмы
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ИЮЛЯ - До двух лет тюрьмы грозит экипажу катера, который, несмотря на сообщение о шторме, вывез отдыхающих на прогулку по Бухтармтнскому водохранилищу и потерпел крушение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция проводит досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации речного транспорта", информирует телеканал "Астана".
 
17 июля, несмотря на предупреждение о шторме, экипаж не стал отказывать туристам в водной прогулке. Но сильный ветер - до 20 метров в секунду - опрокинул теплоход. На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир, в том числе дети. К счастью, все они спасены благодаря другим отдыхающим. Момент спасения попал на видео. Четверо мужчин с берега заметили тонущее судно, бросились на помощь на гидроскутере и катере. Затем по четкому плану начали вывозить тонущих людей, отметил замначальника департамента по ЧС.
 

Данную операцию они осуществили в два хода. Первоначально они, соответственно, оттуда вывезли маленьких детей, то есть помощь была оказана несовершеннолетним. После, последним рейсом, они оттуда вывезли уже взрослых и членов экипажа", - рассказал замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

 
Спасенные в удовлетворительном состоянии, даже медицинская помощь им не понадобилась. По факту ЧП проводятся экспертизы.


 

Взрыв на АГЗС в Актюбинской области: назначена пожарно-техническая экспертиза

18.07.2022, 19:56 41296
Фото: пресс-служба комитета промышленной безопасности МЧС РК
АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ - 17 июля в 19.02 на телефон 101 отдела по ЧС Алгинского района Актюбинской области поступил сигнал о пожаре на автогазозаправочной станции ТОО "Лимангаз", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар ликвидирован силами службы пожаротушения Алгинского района. Жертв и пострадавших нет. На территории объекта находились два работника, сообщает пресс-служба комитета промышленной безопасности МЧС РК.
 
По предварительной информации, АЗГС с 12.00 не работала. Очевидцы утверждают, что загоревшийся сосуд был пустым.
 
Для выяснения причины пожара ОЧС Алгинского района назначена пожарно-техническая экспертиза. Департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС по Актюбинской области создается комиссия для расследования данного происшествия, на место происшествия направлен государственный инспектор промышленной безопасности.
 
Подробная информация будет представлена после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств пожара.
 
Напомним, в результате взрыва уничтожены 1 легковая автомашина марки "Тойота Камри", 1 погрузочная автотехника, 2 топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.
 

В Уральске в результате ДТП погибли восемь человек

18.07.2022, 17:16 43081
В Уральске в результате ДТП погибли восемь человек
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 18 ИЮНЯ - Смертельная авария произошла 18 июля в 2.22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пятеро взрослых и двое детей), сообщает портал "Мой город".
 
По словам начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхата Аженова, за рулем Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada.
 
В результате ДТП погибли восемь человек.
 
 

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