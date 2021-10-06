В Северном Казахстане мужчина спас из пожара двух детей

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ОКТЯБРЯ - 37-летний мужчина спас из пожара двух детей в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ЧП произошло утром, 4 октября 2021 года, в селе Смирново. Житель села Трудовое, расположенного в 7 километрах от райцентра, Рустам Джумабаев, проезжал мимо частного жилого дома на улице Линейная, 9 и увидел, как огонь охватил кровлю, сообщили в областном департаменте по ЧС СКО.
Я увидел из окна автомобиля клубы дыма, поднимающиеся над крышей жилого дома, услышал женские крики - соседи кричали, что в доме находятся дети, а отец ушел в больницу вместе с мамой. Горела и деревянная пристройка к дому. Не теряя времени, развернулся, выбежал из машины. Бросился в дом, быстро осмотрел все комнаты, нашел двоих малышей - они, ни о чем не подозревая, играли на полу. Крикнул им, что пожар, схватил плед, завернул в него девочку, вынес их вместе с братом на улицу, передал соседям. Вспомнил: в доме наверняка есть газовый баллон, который взорвался бы от огня. Забежал снова, отключил баллон, вынес его на улицу. Открытым огнем горела кровля, взрывался шифер", - рассказывает о случившемся Рустам.
Вскоре на место прибыли пожарные, однако спасти дом не удалось. Полностью сгорела кровля и пристройка, уничтожены мебель и домашнее имущество. Площадь пожара составила 59 квадратных метров, на тушение огня ушло около 30 минут. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
В Павлодаре в результате столкновения школьного автобуса и пожарной машины пострадали дети
06.10.2021, 18:13 7426
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре в результате столкновения школьного автобуса и пожарной машины пострадали дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Четверым подросткам потребовалась помощь медиков, сообщает Pavlodarnews.kz
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По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня в 14.15 на пересечении улиц Елгина и Щедрина пожарный КамАЗ столкнулся со школьным автобусом ПАЗ-32053-70. После удара автобус наехал на припаркованный легковой автомобиль "Фольксваген".
В результате дорожно-транспортного происшествия четверо несовершеннолетних обратились за медицинской помощью", – рассказали в полиции.
Сообщение о вызове поступило в 14.19. Доезд на место ДТП составил 7 минут. Вызов обслуживали две бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.
Помощь была оказана восьмерым детям от 10 до 15 лет, которые получили различные ушибы, ссадины и ответную реакцию на стресс. У некоторых из пострадавших заподозрили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей доставили в детскую областную больницу.
Проводится проверка. Назначены экспертизы.
В Крестовоздвиженском храме Алматы произошел пожар
06.10.2021, 14:56 20953
Фото: mitropolia.kz
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - 5 октября 2021 года в городе Алматы в храме в честь Воздвижения Креста Господня в микрорайоне Карасу произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Митрополичьего округа в РК, пожар нанес храму большой урон.
Огненная стихия полностью уничтожила центральный купол, главный алтарь, иконостас и внутреннее убранство", - рассказали в пресс-службе.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал казахстанцев принять участие в возрождении церкви.
На сайте Митрополичьего округа опубликованы реквизиты для оказания финансовой помощи: расчётный счет РРО "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана", 050015, город Алматы, микрорайон Кокмайса, дом 29. ИИК (расчетный счет) KZ516 010 131 000 005 236 - KZ в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, КБЕ 18 РНН 600 500 046 475 БИН 920 440 001 300. Назначение платежа: пожертвование на восстановление Крестовоздвиженского храма города Алматы КНП 119 (обязательно указать код назначения платежа).
В Костанайской области горит дом престарелых
06.10.2021, 13:40 28108
КОСТАНАЙ. 6 ОКТЯБРЯ - В Костанайской области из-за пожара в доме престарелых и инвалидов эвакуирован 51 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дом инвалидов и престарелых горит в посёлке Карабалык Костанайской области. Эвакуирован пятьдесят один человек. Среди них - тринадцать инвалидов, сообщает телеканал "Хабар 24"
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Людей временно разместили в пришкольном интернате. Тех, кто нуждается в особом уходе, доставили в районную больницу.
Пожар начался утром - с кровли здания. К моменту приезда пожарных крыша горела открытым пламенем.
В данное время на месте работают отряды департамента по ЧС. Причина возгорания пока не установлена. Специальные службы проведут расследование.
Согласно информации, жертв и пострадавших нет.