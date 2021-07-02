ТАЛДЫКОРГАН. 1 ИЮЛЯ - Мужчину унесло течением реки Чарын в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МЧС рассказали, что для осуществления поисковых работ на место были направлены 15 человек личного состава и четыре единицы техники, позже было направлено еще восемь человек личного состава, один кинологический расчет и вертолет.

1 июля, в 11.15, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Кегенском районе Алматинской области течением реки Чарын унесло мужчину 1984 года рождения. Для осуществления поисковых работ на место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 15 человек личного состава и 4 единиц техники. В 12.05 выехала группа спасателей. Силы и средства будут наращиваться", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, мужчина был в группе туристов. При попытке сделать фото на опасном участке он поскользнулся и упал в воду, его унесло течением.

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