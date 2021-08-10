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На Алаколе девушка на гидроцикле врезалась в отдыхающих на надувном матраце, погиб один человек

09.08.2021 8533
На Алаколе девушка на гидроцикле врезалась в отдыхающих на надувном матраце, погиб один человек
Фото: из открытых источников
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АВГУСТА - На Алаколе девушка на гидроцикле врезалась в отдыхающих на надувном матраце, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 августа текущего года на озере Алаколь Урджарского района ВКО 27-летняя жительница Туркестанской области в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства (гидроцикла) допустила столкновение с водным надувным матрасом. В результате 40-летний житель города Семея скончался на месте. Его несовершеннолетняя дочь, 2010 года рождения, была госпитализирована с различными травмами", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека). 
 
Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия. 
 
Также сообщается, что в отношении владельца гидроцикла, 31-летнего жителя Урджарского района, начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

 

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