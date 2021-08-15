Фото: скриншот с видео ДЧС Алматинской области

АКШИ. 14 АВГУСТА - На Алаколе перевернулся плот с людьми, спасены 8 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 августа, в 17.30, в селе Акши, Алакольского района Алматинской области поднялся сильный ветер, выпал град с дождем, в связи с чем на озере Алаколь поднялись сильные волны и создалась угроза жизни и здоровью отдыхающим на воде гражданам.

В 17.36 патрулирующая группа на воде из числа спасателей Оперативно-спасательного отряда Алакольского региона ДЧС Алматинской области, заметили перевернувшееся плавательное средство (плот) с терпящими бедствие людьми. Спасатели незамедлительно приступили к спасательным работам и оказали помощь восьмерым гражданам, двое из которых несовершеннолетние. Одной спасенной женщине была оказана первая медицинская помощь в виде извлечения воды из дыхательных путей, с последующей госпитализацией в медучреждение села Акши", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

ДЧС просит граждан соблюдать правила безопасности на воде, при ухудшении погодных условий купающимся необходимо немедленно выйти из воды и не выходить в воду на плавсредствах.





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