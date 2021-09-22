На алматинской барахолке горели контейнеры

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - в Алматы на рынке "Казына" горели несколько контейнеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 сентября, в 12.14, сотрудники ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, Северное кольцо, 34, рынок "Казына".

На рынке загорелись несколько двухъярусных контейнеров на общей площади 120 квадратных метров, создалась угроза распространения на соседние контейнеры.

В ходе разведки первые подразделения установлено, что район "маловодный", поэтому пожарными незамедлительно организован подвоз воды пожарными автоцистернами, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Создан оперативный штаб, 2 боевых участка с южной и северной сторон. Задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

По информации спасателей, была оцеплена дорога. Пожар удалось локализовать за 18 минут.

В 12.38 угроза перехода огня на контейнеры снята. Удалось защитить соседние контейнеры с товарно-материальными ценностями", - добавили в ДЧС.

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