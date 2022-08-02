На Алоколе четырех человек унесло ветром на катамаране

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ТАЛДЫКОРГАН. 1 АВГУСТА - В селе Акши на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране и из-за сильного ветра не смогли вернуться. Их унесло на середину озера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС вызов поступил 1 августа в 05.15. На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона, сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области.

В 05.40 в 1,5 км от берега молодые люди 2000, 2003, 2007 годов рождения, найдены и доставлены на берег. Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде.