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На автомобили в Нур-Султане упала глыба льда

21.03.2021 7534
На автомобили в Нур-Султане упала глыба льда
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Сошедший с крыши снег повредил пять автомобилей в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Очевидцы публикуют в соцсетях видео о повреждениях, которые получили машины. На кадрах видно, как снег, сошедший с крыши, помял крыши и разбил стекла у автомобилей. 
 
Происшествие произошло в районе Лесозавода.
 
По словам автора видео, из-за рухнувшей глыбы снега было повреждено пять автомобилей. В описании поста задается вопрос, считается ли инцидент страховым случаем.
 
Возле здания, где стоят автомобили, висит табличка: "Осторожно, сход снега".
 

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