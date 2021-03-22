На автомобили в Нур-Султане упала глыба льда

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Сошедший с крыши снег повредил пять автомобилей в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео о повреждениях, которые получили машины. На кадрах видно, как снег, сошедший с крыши, помял крыши и разбил стекла у автомобилей.

Происшествие произошло в районе Лесозавода.

По словам автора видео, из-за рухнувшей глыбы снега было повреждено пять автомобилей. В описании поста задается вопрос, считается ли инцидент страховым случаем.

Возле здания, где стоят автомобили, висит табличка: "Осторожно, сход снега".

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