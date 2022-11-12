В районе барахолки Алматы произошел пожар

Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, в 10.56 пожарные по повышенному рангу выехали на вызов по адресу Жетысуский район, микрорайон Северное кольцо, 7б, сообщили в ДЧС Алматы.





Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через 8 минут. На месте возгорания - сильное задымление. Установлено, что горит контейнер.





Произведено развертывание сил и средств, немедленно приступили к тушению загорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем посредством камер систем видеонаблюдения, к месту загорания направлены все силы взаимодействия города", - сказано в сообщении ведомства.





По информации спасателей, ближайшие пожарные гидранты расположены на расстоянии 25 метров, обеспечена бесперебойная подача воды.



