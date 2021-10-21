АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 октября 2021 года в 07.04 (20 октября 2021 года в 01.04 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 58 километрах на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда MPV 4,0. Глубина пять километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.