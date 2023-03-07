На Капшагайском водохранилище спасены 12 рыбаков  

Выбраться из своих домов не могут пять семей

Фото: МЧС РК

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Талдыкорган. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С затоплением в селе Кызылжар Жетысуской области борются уже двое суток.





Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек", - цитирует телеканал КТК Мурата Байдолду.





Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбека. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов.









Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбека, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей.





На помощь пришли спасатели и сотрудники акимата. Они пытаются не допустить второй волны паводков. Отмечается, что топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз. Ровно 13 лет назад вода так же пришла с полей.





Ранее сообщалось, что Казгидромет прогнозирует паводки в 10 регионах Казахстана.



