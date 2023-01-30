Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину   

Точных данных пока нет

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Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране произошло землетрясение, в результате которого по меньшей мере погибли два человека и пострадали 307.









Отмечается, что четче всего землетрясение ощущалось в городе Хое на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан.









Как сообщил генеральный директор управления кризисных ситуаций в регионе, число жертв велико, но точных данных пока нет.





Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана заявил, что после землетрясения повреждения путей отсутствуют, нет проблем с проездом транспорта.





Дополнено 29.01.2023, 16.58





Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 816 человек, трое погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.





Согласно первоначальным оценкам, землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, в них разрушены до 50% строений.



