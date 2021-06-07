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АТЫРАУ. 6 ИЮНЯ - На Карабатане отравились 23 рабочих, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Издание "Ак Жайык" уточняет, что 3 июня 23 рабочих ТОО "Bazis Construction" на строящемся газохимическом комплексе в Карабатане, отравились обедом в столовой. Их доставили в областную инфекционную больницу, возбуждено уголовное дело.

3 июня, в 19.45, в областную больницу №2 с признаками пищевого отравления одновременно поступил 21 рабочий ТОО "Bazis Construction", 4 июня, в 01.00, - еще двое. Все пострадавшие госпитализированы. Симптомы отравления - головокружение, рвота, слабость и понос", - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

После обеда рабочие обратились за помощью в медпункт, а затем транспортом ТОО были доставлены в областную больницу №2. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Самому молодому из отравившихся 20 лет, самому старшему - 49.

Предварительная проверка показала, что рабочие питаются в столовой ТОО "Bazis Construction", кейтеринговой компанией по организации питания является другое ИП.

В столовой не соблюдается поточность технологического процесса, не предусмотрены вспомогательные помещения, в холодильниках не соблюдается принцип товарного соседства, сырье хранится вместе с готовой пищей, кухонный инвентарь не промаркирован и используется не по назначению, отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции. На сегодня столовая закрыта, там проводится дезинфекция.

Все больные связывают свое отравление с употреблением обеда, на котором были предложены суп мампар, суп гороховый, гуляш из говядины, сосиска отварная, куриная грудка запеченная, гречка отварная, макароны, салат из свежей капусты", - добавили в облздраве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое отравление людей). За остальными 300 рабочими "Bazis Construction" установлено медицинское наблюдение, сообщили в полиции.

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