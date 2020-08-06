На казахстанско-российской границе произошла стычка мигрантов и правоохранителей

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - На российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и правоохранителей, передает Kazakhstan Today.

Последние месяцы на краю Самарской области жили сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Они пытались уехать на родину, но Казахстан закрыл границы из-за коронавируса, и люди застряли, сообщает Telegram-канал Mash

Мигранты разбили палаточный лагерь прямо в степи, долго просили дать возможность попасть домой, но Казахстан продолжает держать границу закрытой - теперь люди пытаются пройти через пограничников.

РИА Новости сообщает, что более 3,5 тыс. граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые застряли на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали возвращаться на родину.





Граждане Кыргызстана, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут переправлены через границу с Казахстаном и отправятся на родину. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом", - сообщает правительство Оренбургской области.

По словам местных жителей, столкновения мигрантов произошли с бойцами Росгвардии. Однако в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ заявили, что столкновение мигрантов с правоохранителями произошло без участия Росгвардии.

Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории региона, видео которой расходится по социальным сетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", - рассказали в Росгвардии.

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