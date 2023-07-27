На МАЭК повторно отключился энергоблок

Ограничений для бытовых потребителей Мангистау в электроснабжении нет

Фото: maek.kz

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Актау. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" повторно отключился энергоблок № 1, - На тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" повторно отключился энергоблок № 1, информирует пресс-служба компании.





Сообщается, что энергоблок повторно отключился 6 июля в 17.33





В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населенных пунктах в водоснабжении.





Ремонтные работы планируется начать после 00.00 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24.00 9 июля", - добавили в ТОО "МАЭК".





Напомним, аварийная остановка энергоблока произошла 3 июля 17.31 из-за резкого увеличения подпитки на котле.





В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.





На территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18.47 произошло полное отключение электроснабжения завода.



