Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов

Глава правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), сообщает пресс-служба главы правительства.





С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили министр энергетики Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО "KEGOC" Каныш Молдабаев, заместитель председателя правления компании "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов.





Премьер-министр поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, "Самрук-Энерго", "КазМунайГаз" и независимые эксперты.





Самое главное - выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться", - сказал Смаилов.





Он поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.





Глава правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.





Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.





Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Минэнерго нужно координировать работу над тем, чтобы мы в корне, системно решили имеющиеся проблемы", - заключил Смаилов.





Дополнено 04.07.2023, 18.30





Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев сегодня в ходе посещения Атырауского НПЗ заявил, что до конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов, сообщает пресс-служба КМГ.









АНПЗ продолжает отгрузку нефтепродуктов из запасов, их хватит на семь дней стабильной отгрузки. Так, в резервуарах завода имеется 26 тыс. тонн автобензинов, 34 тыс. тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа, 6 тыс. тонн авиакеросина. До конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов", - рассказал журналистам глава КМГ.





По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей на НПЗ начат также вывод технологических установок завода на стабильный режим.





Напомним, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился вчера в 18.25 из-за аварии, которая случилась вечером 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. В 19.35 электроснабжение со стороны АО "KEGOC" было восстановлено. В настоящее время ведутся работы по полному восстановлению работы технологических установок.





Напомним, в понедельник, 3 июля, во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение.





По информации издания " АЖ" , на МАЭК, обеспечивающем электроэнергией Актау и частично Атырау и ЗКО, произошла авария. Вечером со стороны АНПЗ произошло горение факела с клубным черным дымом, который распространяется ветром. В пресс-службе АО "Атырау Жарык" сообщили, что в микрорайонах Балауса, Ракуш, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык и других из-за аварии временно не будет электричества.





В Минэнерго прокомментировали ситуацию с электроснабжением потребителей на западе Казахстана. Там заявили, что частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Промышленным предприятиям и части населенных пунктов введены ограничения электроэнергии.





Президент поручил создать комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.



