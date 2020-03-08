На месте пожара в Алматы найдено тело женщины

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - На месте пожара в столярном цехе в Алматы найдено тело женщины, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром произошло возгорание одноэтажного столярного цеха на территории частного жилого дома в микрорайоне Байбесик в Алатауском районе Алматы, передает Polisia.kz.





Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.





В результате тушения огня было обнаружено тело молодой женщины. Для установления причины смерти женщины была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование, в ходе чего будут установлены причины и другие обстоятельства возгорания. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства