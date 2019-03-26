На месторождении "Каламкас" произошел пожар (ВИДЕО)

Актау. 25 марта. Kazakhstan Today - На месторождении "Каламкас" АО "Мангистаумунайгаз" произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

"25 марта, в 07.10, в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении "Каламкас" АО "Мангистаумунайгаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в Комитете по ЧС.

В ликвидации пожара задействованы силы неправительственных противопожарных служб ТОО "Семсер Орт сондируши" и ТОО "Каражанбас" в составе 14 работников и 4 единиц техники.





Напомним, вчера Министерство энергетики РК сообщило о ходе расследования аварии на месторождении Каламкас , которая произошла 13 марта. Тогда в одной из скважин произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. Ликвидацию последствий происшествия ожидалось осуществить к вечеру 24 марта.













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