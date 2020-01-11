На одном из рынков Алматы мужчина накинулся с ножом на прохожего и продавца (ВИДЕО)

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - На одном из рынков Алматы мужчина накинулся с ножом на прохожего и продавца, передает Kazakhstan Today.

"8 января, в 13.17, в дежурную часть УП Ауэзовского района Алматы, поступило сообщение о том, что мужчина азиатской внешности возрасте около 25-30 лет, находясь на рынке, расположенном в микрорайоне Достык, накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.





По данным полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу "Параноидная шизофрения".

Бригадой скорой медицинской помощи 9/2 нападавший с ножом мужчина доставлен и госпитализирован в "Центр психического здоровья" города Алматы. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК", - проинформировали в ведомстве.





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