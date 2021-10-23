На предприятиях Казахстана с начала года погибли 140 человек

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За последние 5 лет количество пострадавших на предприятиях Казахстан уменьшилось на 10,7%, в том числе погибших на производстве - на 16%. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Нургалиева, за 9 месяцев этого года на предприятиях страны пострадало 1062 человека (за 9 месяцев 2020 года - 1023 человека), из них 140 человек погибли (за 9 месяцев 2020 года - 144 человека).

Рост производственного травматизма наблюдается: в Актюбинской (с 54 человек до 91), Атырауской (с 21 до 38), Жамбылской (с 34 до 42), Кызылординской (с 32 до 53), Павлодарской (с 76 до 87) областях и Нур-Султане (с 32 до 43). Увеличение числа смертельных случаев произошло в Актюбинской (с 11 до 19), Жамбылской (с 4 до 14), Западно-Казахстанской (с 2 до 5), Кызылординской областях (с 5 до 12), Нур-Султане (с 10 до 14), Шымкенте (с 4 до 5). Высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 183 человека), Восточно-Казахстанской (124), Актюбинской (91), Павлодарской (87), Костанайской (82), Туркестанской (56) областях и Алматы (69)", - уточнили в пресс-службе Минтруда.

Спикер отметил, что в разрезе отраслей наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 19,1% (203) и строительной отрасли - 11,3% (120), коммунального хозяйства - 5,6% (60).

По видам происшествий, большинство несчастных случаев произошли из-за падения пострадавшего с высоты (187, или 19,8%); дорожного происшествия на транспорте организации (152, или 16,1%); обрушений, обвалов, падения предметов, материалов (78, или 8,2%) и т.д. Причины этому разные, исходящие из отношения к созданию безопасных условий труда, как работодателей, так и самих работников", - сказал председатель КТСЗМ.

Согласно данным официальной статистики, в 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий 367 тыс. (22%) трудились во вредных условиях труда. Наибольшее их количество было занято в Карагандинской (74 тыс.), Павлодарской (46 тыс.), Восточно-Казахстанской (37 тыс.) и Мангистауской областях (32 тыс.).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую (120,8 тыс.) и обрабатывающую (112,9 тыс.) отрасли.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй (46%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны - каждый третий (32%). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий).

На основании результатов аттестации в 2020 году 672 тыс. работников получили различные компенсации на сумму 141,5 млрд тенге, что на 10% больше, чем в 2019 году. Наиболее распространенный вид льгот - дополнительный отпуск - был предоставлен 520,6 тыс. человек, бесплатное молоко или равноценное питание получали - 322,9 тыс. человек, бесплатное лечебно-профилактическое питание - 79,8 тыс. человек", - резюмировал Ербол Нургалиев.



