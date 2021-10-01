В Павлодаре на заводе погиб рабочий

Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября, в 19.44, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Хан-Тенгри, 1/1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар зафиксировали через систему видеонаблюдения и сразу отреагировали. Горело неработающее летнее кафе "Бунгало" на общей площади 280 квадратных метров, сообщает пресс-служба ДЧС города.
Быстрому распространению огня способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Пожар был локализован за 20 минут, в 20.22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 13 единиц техники. Тушение пожара контролировалось при помощи системы видеонаблюдения города.
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября в дежурную часть Шортандынского РОП обратился 37-летний местный житель, с просьбой о содействии в поисках 12-летнего сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам мужчины, 29 сентября, после 20.00, мальчик вышел из дома и до обращения в полицию о его местонахождении мужчине ничего не было известно, сообщает Polisia.kz
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Сначала родные пропавшего ребенка предприняли попытки самостоятельных поисков, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию.
Прибыв домой к заявителям полицейские в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка. При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен спящий без вести пропавший мальчик, укрывшийся отцовской курткой.
При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.
Фото: ДП Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ - 29 сентября, около 18.00, водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ, двигаясь в северном направлении автодороги Экибастуз - КП Батыр, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль эвакуирован. В отношении водителя составлен административный материал по статье 595 КоАП РК, сообщили в департаменте полиции региона.