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В Павлодаре на заводе погиб рабочий

30.09.2021, 15:55 43606
В Павлодаре на заводе погиб рабочий
ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ - На одном из предприятий Павлодара от полученных травм скончался мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

29 сентября, в 21.25, в производственном цеху одного из предприятий Павлодара работника придавило станком по изготовлению кирпича. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 
Родственники погибшего мужчины сообщили, что ЧП произошло на заводе Kas Ziegel, пишет pavon.kz.

 

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