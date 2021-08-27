В Атырау электромонтер получил смертельный удар током

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АТЫРАУ. 26 АВГУСТА - В Атырау 59-летний монтер получил смертельный удар током во время работы на электрическом столбе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Атырау 59-летний монтёр погиб на месте, получив удар током во время работы на электрическом столбе Трагедия произошла 25 августа около 14.30 в микрорайоне Нурсая-3, пишет "Ак Жайык"

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.









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