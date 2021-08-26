При взрыве на заводе в Талдыкоргане пострадали трое рабочих

ТАЛДЫКОРГАН. 25 АВГУСТА - Трое мужчин пострадали из-за взрыва и пожара в цехе по переработке шин в Талдыкоргане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью 25 августа в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане на территории цеха по переработке подержанных автомобильных шин, по предварительным данным, произошел хлопок в резервуаре емкостью 5 кубометров для вакуумного пиролиза с дальнейшим загоранием шин, лежавших под навесом на площади 80 квадратных метров.

Пострадали три работника цеха: 1962, 1969 и 1977 годов рождения. Состояние у двоих мужчин среднее, у мужчины 1977 года рождения - тяжелое. Все они доставлены в Многопрофильную больницу Талдыкоргана", - отметили в ДЧС области.

Пожар локализован в 04.27, ликвидирован в 04.49. От ДЧС Алматинской области было задействовано 24 сотрудника и девять единиц техники, от городского управления полиции - 10 сотрудников и четыре единицы техники, две машины и шесть работников скорой помощи, четыре работника и две машины - от службы водоканала, четыре работника и две единицы техники - от службы электросетей, сообщает телеканал КТК

Предполагаемой причиной хлопка могло послужить нарушение технологического процесса накопления паров в рабочей зоне емкости легковоспламеняющихся веществ, образовавшихся во время плавки", - сообщили в ДЧС.





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