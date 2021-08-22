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В Уральске рабочий сорвался с крыши и разбился насмерть

21.08.2021 4888
В Уральске рабочий сорвался с крыши и разбился насмерть
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 21 АВГУСТА - В Уральске погиб рабочий, сорвавшись с крыши 9-этажного дома, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Трагедия произошла сегодня, 21 августа, в 09.00 в доме №150 по улице Курмангазы. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 40-летний мужчина проводил на крыше строительные работы, сорвался и упал на козырек балкона первого этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте", - сообщает портал "Мой город". 

 
В пресс-службе акима города отметили, что в этом доме ведется ремонт кровли по программе "Модернизация ЖКХ". Полицейские зарегистрировали трагедию как "Несчастный случай".
 

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