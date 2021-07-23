В первом полугодии на предприятиях Казахстана погибли 78 работников

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В первом полугодии 2021 года в Казахстане в результате несчастных случаев на производстве пострадал 691 работник, 78 из которых погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, в первом полугодии текущего года в результате несчастных случаев на производстве пострадал 691 работник, 78 из которых погибли.

Таким образом, уровень производственного травматизма вырос 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 6 месяцев прошлого года пострадали 672 человека). При этом смертность от производственного травматизма снизилось на 9,3% (за 6 месяцев 2020 года на производстве погибли 86 человек)", - уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве рассказали, что высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 139 человек), Восточно-Казахстанской (82 человека), Актюбинской (56 человек), Павлодарской (54 человек), Костанайской (49 человек), Туркестанской (37 человек) областях и Алматы (42 человека).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 134 человека (19,4%) и строительной отрасли - 80 человека (11,6%)", - добавили в пресс-службе.





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