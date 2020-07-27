На прилетевшем в Нур-Султан самолете обнаружили повреждения

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - На корпусе самолета казахстанской авиакомпании Qazaq Air, прибывшего в Международный аэропорт Нур-Султана, были обнаружены следы повреждений, передает Kazakhstan Today.
О найденных на корпусе следах немедленно сообщили соответствующим службам.
Рейс прибыл из Усть-Каменогорска.
В компании заявили о решении приостановить работу судна до проведения полного анализа и проверки со стороны авиационно-технической службы авиакомпании.
Рейсы авиакомпания осуществляет по расписанию.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства