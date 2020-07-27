Система Orphus

На прилетевшем в Нур-Султан самолете обнаружили повреждения

26.07.2020, 19:13 20980
Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - На корпусе самолета казахстанской авиакомпании Qazaq Air, прибывшего в Международный аэропорт Нур-Султана, были обнаружены следы повреждений, передает Kazakhstan Today.
 
О найденных на корпусе следах немедленно сообщили соответствующим службам. 
 
Рейс прибыл из Усть-Каменогорска.
 
В компании заявили о решении приостановить работу судна до проведения полного анализа и проверки со стороны авиационно-технической службы авиакомпании. 
 
Рейсы авиакомпания осуществляет по расписанию.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая