На прилетевшем в Нур-Султан самолете обнаружили повреждения

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - На корпусе самолета казахстанской авиакомпании Qazaq Air, прибывшего в Международный аэропорт Нур-Султана, были обнаружены следы повреждений, передает Kazakhstan Today.

О найденных на корпусе следах немедленно сообщили соответствующим службам.

Рейс прибыл из Усть-Каменогорска.

В компании заявили о решении приостановить работу судна до проведения полного анализа и проверки со стороны авиационно-технической службы авиакомпании.

Рейсы авиакомпания осуществляет по расписанию.

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