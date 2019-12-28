На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП

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По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Желтоксан вчера вечером.
Водитель автомобиля BMW X6 ехал в западном направлении и решил перестроиться в левый ряд. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями марки Toyota Camry. В результате один из автомобилей Toyota Camry врезался в Subaru Legacy, второй столкнулся с еще одним автомобилем Toyota Camry, рассказали очевидцы.
В ДТП пострадали два человека.
Как сообщалось ранее, в Алматы в результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали 8 человек.
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