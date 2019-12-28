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На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП

27.12.2019, 10:50 73117
На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП
Фото: 1tulatv.ru
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП, столкнулись 5 автомобилей, передает Kazakhstan Today.
 
По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Желтоксан вчера вечером. 
 
Водитель автомобиля BMW X6 ехал в западном направлении и решил перестроиться в левый ряд. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями марки Toyota Camry. В результате один из автомобилей Toyota Camry врезался в Subaru Legacy, второй столкнулся с еще одним автомобилем Toyota Camry, рассказали очевидцы.
 
В ДТП пострадали два человека.

 

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