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Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП, столкнулись 5 автомобилей, передает Kazakhstan Today.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Желтоксан вчера вечером.

Водитель автомобиля BMW X6 ехал в западном направлении и решил перестроиться в левый ряд. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями марки Toyota Camry. В результате один из автомобилей Toyota Camry врезался в Subaru Legacy, второй столкнулся с еще одним автомобилем Toyota Camry, рассказали очевидцы.

В ДТП пострадали два человека.





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