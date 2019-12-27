В Алматы в результате столкновения автомобиля с автобусом пострадало 8 человек (ВИДЕО)

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы водитель автомобиля допустил столкновение с автобусом, есть пострадавшие, передает Kazakhstan Today.

В Жетысуском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz Е 250, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, напротив рынка "Алатау-1" совершил ДТП. Не убедившись в безопасности перестроения, водитель автомобиля произвел правый поворот, где допустил столкновение с автобусом №27", - сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.

По данным полиции, водитель общественного транспорта Hyundai следовал в северном направлении по выделенной полосе. После столкновения автобус отлетел на металлический осветительный столб и съехал в арык. В результате ДТП 8 пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.





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