На севере Казахстана рухнула крыша сельской школы

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4 апреля около 18 часов в селе Токуши Аккайынского района рухнула крыша актового зала. Школу села Токуши должны были капитально отремонтировать еще в прошлом году. На сайте госзакупок еще весной появился тендер на ремонт крыши, окон и пола. Всего было выделено 123 миллиона тенге из бюджета области. Однако позднее планы изменились, и ремонт отложили на год, сообщает Петропавловск.news.
По данным управления образования области, пострадавших нет. На место инцидента выехали руководители уполномоченных органов. Также для выяснения обстоятельств и принятия мер создана специальная комиссия, пишет sputnik.kz.
Предварительная причина ЧП - просадка фундамента и протечка крыши.
В школе обучаются 293 школьника. До устранения проблемы они будут учиться дистанционно. Учитель школы рассказал агентству, что в прошлом году в школе проводились ремонтные работы, в том числе ремонтировали обрушившуюся крышу.
В этом году акиматом на проведение ремонта школы были выделены дополнительные средства и предусмотрены следующие виды работ: замена крыши основной школы, крыши здания актового зала и интерната", - пояснили в управлении.
Ранее сообщалось о том, что стена обрушилась в одной из школ ЗКО.