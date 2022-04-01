Стена обрушилась в одной из школ ЗКО

УРАЛЬСК. 31 МАРТА - В одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По заключению экспертизы, еще год назад здание находилось в аварийном состоянии и восстановлению не подлежало", - сообщает портал "Мой ГОРОД".

Обрушение произошло утром 28 марта в селе Шалгын Каратобинского района. Талые воды подмыли стену здания. По словам уроженки села Салтанат Сагынгалиевой, зданию 34 года, оно не ремонтировалось со дня постройки.

Я сама училась в этой школе. Вчера односельчане прислали эти ужасающие кадры. Все документы, учебники, мебель пришли в негодность. В этом корпусе располагались один учебный класс, кабинет директора, библиотека и спортзал. После случившегося на место приехали аким Коскольского сельского округа и глава районного отдела образования. Но помогать ничем не стали, приехали без техники и даже без лопат", - рассказала Сагынгалиева.

По ее словам, жители своими силами начали разбирать завалы, выносить документы и уцелевшие учебные материалы. Некоторые пригнали свой транспорт, привезли песок и начали засыпать грязь.

По словам замакима Каратобинского района Жасулана Султана, в сельской школе обучаются 37 учеников. Сейчас библиотеку и кабинет директора пришлось перенести в здание сельского клуба.

Еще в прошлом году, по результатам обследования школы, здание было признано аварийным и не подлежащим капитальному ремонту. В следующем году, по словам замакима, в селе планируется построить новую школу.

Сегодня на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, комментируя инцидент, отметил, что обрушение стены в школе произошло из-за бездействия руководства школы и местных исполнительных органов.