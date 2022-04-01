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Стена обрушилась в одной из школ ЗКО

31.03.2022, 17:31 7651
Фото: mgorod.kz
УРАЛЬСК. 31 МАРТА - В одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По заключению экспертизы, еще год назад здание находилось в аварийном состоянии и восстановлению не подлежало", - сообщает портал "Мой ГОРОД".

 
Обрушение произошло утром 28 марта в селе Шалгын Каратобинского района. Талые воды подмыли стену здания. По словам уроженки села Салтанат Сагынгалиевой, зданию 34 года, оно не ремонтировалось со дня постройки.
 

Я сама училась в этой школе. Вчера односельчане прислали эти ужасающие кадры. Все документы, учебники, мебель пришли в негодность. В этом корпусе располагались один учебный класс, кабинет директора, библиотека и спортзал. После случившегося на место приехали аким Коскольского сельского округа и глава районного отдела образования. Но помогать ничем не стали, приехали без техники и даже без лопат", - рассказала Сагынгалиева.

 
По ее словам, жители своими силами начали разбирать завалы, выносить документы и уцелевшие учебные материалы. Некоторые пригнали свой транспорт, привезли песок и начали засыпать грязь.
 
По словам замакима Каратобинского района Жасулана Султана, в сельской школе обучаются 37 учеников. Сейчас библиотеку и кабинет директора пришлось перенести в здание сельского клуба.
 
Еще в прошлом году, по результатам обследования школы, здание было признано аварийным и не подлежащим капитальному ремонту. В следующем году, по словам замакима, в селе планируется построить новую школу.
 
Сегодня на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, комментируя инцидент, отметил, что обрушение стены в школе произошло из-за бездействия руководства школы и местных исполнительных органов.
 

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В ЗКО из-за перелива реки осталось отрезанным от мира

31.03.2022, 21:09 4446
В ЗКО из-за перелива реки осталось отрезанным от мира
Фото: Скрин с видео
УРАЛЬСК. 31 МАРТА - Перелив воды в реке Таян произошел 31 марта, недалеко от села Актайсай Каратобинского района (в 240 километрах от Уральска), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уровень воды в реке начал подниматься 30 марта около 18.00, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас посёлок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на 4-5 дней. Но, думаю, завтра к вечеру, вода должна пойти на спад", - рассказал заместитель акима района Жасулан Султан. 

 
Река Таян впадает в реку Куагашты, далее в реку Жаксыбай. Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось, что негативно сказывалось на сельскохозяйственных работах.
 
 

Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области

31.03.2022, 18:00 6931
Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области
Фото: Хабар 24
КОСТАНАЙ. 31 МАРТА - Трое малолетних детей погибли от отравления угарным газом при пожаре в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31 марта в 10.58 в поселке Амангельды Костанайской области произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 года рождения, а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет. До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе", - сообщает агентство "Хабар 24" со ссылкой на ДЧС области.

 
Работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть троих детей, 2016, 2019 и 2020 годов рождения. 
 

Спасатели локализовали пожар в 11.32, в 11.44 возгорание ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали 4 пожарных и 1 единица техники. Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС", - сообщили в департаменте.

 

Глава МЧС опроверг фейковые сообщения о гибели людей в снежных заносах

31.03.2022, 16:55 8576
Глава МЧС опроверг фейковые сообщения о гибели людей в снежных заносах
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Сообщения о погибших в снежных заносах на соответствуют действительности, сообщил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хочу сказать, что гуляющие в интернете фейковые сообщения, что были замерзшие, погибшие - это не соответствует действительности. Ни один человек не пострадал в результате образованных заносов и заторов. На дорогах была своевременно оказана помощь по эвакуации, размещению в пунктах временного размещения", - рассказал глава МЧС. 


По его словам, были погибшие в результате ДТП, произошедших из-за непогоды на данных участках дорог. 
 

В целом в течение праздничных и последних дней более 1200 автомобилей застряли на пунктах пропуска, более 1000 человек мы эвакуировали из различных транспортных средств, доставили, в том числе в пункты обогрева. Своевременно оказывалась как психологическая помощь, так и по организации питания местными исполнительными органами. Поступили более 230 звонков на телефоны штабов, развернутых непосредственно в подразделениях МЧС, и территориальных подразделений. И более 7000 различных информационно-справочных сообщений, которые принимали в том числе службы 112", - уточнил спикер.

 
Ильин добавил, что в ряде регионов были введены ограничения в связи с обильными снегопадами. В спасательных операциях принимали участие сотрудники МЧС, МВД и акиматов.

Напомним, 30 марта в 10 областях РК было объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и метели. В связи с непогодой был создан оперативный штаб МЧС. Из-за ураганного ветра жители четырех городов Казахстана остались без электричества. За сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях было спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 ребенок и 3 беременные женщины.  

 

Десятки сообщений о минировании поступили в полицию Казахстана - МВД призывает соблюдать спокойствие

31.03.2022, 16:09 9746
Десятки сообщений о минировании поступили в полицию Казахстана - МВД призывает соблюдать спокойствие
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Министерстве внутренних дел сообщают о десятках сообщений о минировании в разных городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведены эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники. По всем этим фактам начаты досудебное расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в пресс-службе МВД. 

 
В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации. 
 
Напомним, звонки о минировании нескольких объектов в Нур-Султане, Алматы и Караганде поступили на пульт 102 сегодня утром. 
 
Только что в полиции Алматы опровергли информацию о минировании аэропорта. 
 

Проверка в Международном аэропорту завершена. Информация о минировании не подтвердилась. Объект переведен в штатный режим", - сообщили в ДП города.

 
Ранее в департаменте сообщили, что в Алматы на 6 объектах из 7 взрывные устройства не обнаружены. 

Также в Караганде сегодня задержали сообщившего о взрывном устройстве в автоЦОНе лжетеррориста.
 

В Караганде задержали сообщившего о взрывном устройстве в автоЦОНе лжетеррориста

31.03.2022, 15:44 10561
КАРАГАНДА. 31 МАРТА - В Караганде сотрудники управления по противодействию экстремизму установили и задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в лжетерроризме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанный дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство - сотовый телефон. Ведется расследование. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, которая предусматривает санкцию в виде 5 лет лишения свободы", - сообщили в ДП Караганды. 



Напомним, сегодня в Караганде в 09.00 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здание автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство. На место были направлены все экстренные службы. Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено.

Напомним, сегодня в Алматы неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах. Информация о минировании оказалась ложной.  

Позже поступила информация о минировании в Нур-Султане аэропорта, ТРЦ и автосалонов. В настоящее время объекты проверяют экстренные службы.


 

Неизвестные массово "заминировали" объекты в Нур-Султане, Алматы и Караганде

31.03.2022, 15:27 11606
Неизвестные массово "заминировали" объекты в Нур-Султане, Алматы и Караганде
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Сегодня сообщения о взрывных устройствах поступили в полицию Алматы, Нур-Султана и Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, сегодня на электронный почтовый адрес автосалонов My car и Lexus, а также торгово-развлекательных центров "Хан Шатыр" и Mega Silk Way осуществлена рассылка писем с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах. 
 

В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов", - проинформировали в полиции. 

 
В департаменте предупредили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. 

 
В свою очередь в ДП Карагандинской области также сообщил о том, что в 9.00 сегодня на телефон 102 поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве здания автоЦОНа по улице Муканова. Оперативным дежурным на место направлены все экстренные службы. 

Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению личности звонившего.

 
Аналогичная информация ранее поступила и в полицию Алматы, где "заминировали" три банках, два торговых дома, Международный аэропорт Алматы и вуз. К настоящему времени завершена проверка всех объектов, кроме аэропорта, информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

 

Информация о минировании торговых домов и вуза в Алматы оказалась ложной

31.03.2022, 15:05 12166
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В Алматы завершена проверка шести из семи объектов, по которым поступила информация о минировании. Взрывные устройства обнаружены не были, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще по трем объектам - два торговых дома и вуз - отбой. Информация не подтвердилась. Работают в штатном режиме. В настоящее время проверка продолжается в Международном аэропорту Алматы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
Сегодня неизвестный сообщил о взрывных устройствах в трех банках, двух торговых домах, Международном аэропорту Алматы и в вузе.
 

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах в Алматы

31.03.2022, 13:33 11796
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах в Алматы
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В настоящее время экстренные и оперативные службы города Алматы проверяют ряд объектов на предмет их минирования. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из них: три банка (они проверены, информация не подтвердилась. Все переведены в шатный режим работы), два торговых дома, Международный аэропорт Алматы и одно учебное заведение", - проинформировала Салтанат Азирбек.

 
По ее словам, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на семи объектах поступили утром.
 

В трех из них проверка уже проведена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится. Проверка осуществляется с использованием специальной техники и саперов", - уточнила представитель ДП.

 
Проводится эвакуация посетителей и персонала объектов.

 

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