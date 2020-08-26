На станции Жаксыбулак в Восточном Казахстане с рельсов сошли локомотив и 23 вагона

Усть-Каменогорск. 25 августа. Kazakhstan Today - На станции Жаксыбулак в Аягузском районе Восточно-Казахстанской области произошло столкновение грузовых вагонов с грузовым поездом №3471, передает Kazakhstan Today.

25 августа, в 08.15, на станции Жаксыбулак из-за сильного порыва ветра грузовые вагоны, стоявшие на станции, самопроизвольно пришли в движение навстречу прибывающему грузовому поезду №3471. Произошло столкновение. В результате столкновения на 1526-м километре сошли с рельсов локомотив и 23 вагона. Произошло возгорание локомотива. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе А "НК "КТЖ".

На место происшествия со станций Балхаш и Актогай отправлены восстановительные и пожарные поезда. Для выяснения обстоятельств выехала специальная комиссия.

Из-за инцидента произошла задержка поезда №54 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Достык. Для того чтобы пассажиры данного поезда добрались в пункт назначения согласно своих проездным документам (билетов), организовывается доставка автобусом", - отметили в пресс-службе.

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