На станции Жаксыбулак в Восточном Казахстане с рельсов сошли локомотив и 23 вагона

25 августа, в 08.15, на станции Жаксыбулак из-за сильного порыва ветра грузовые вагоны, стоявшие на станции, самопроизвольно пришли в движение навстречу прибывающему грузовому поезду №3471. Произошло столкновение. В результате столкновения на 1526-м километре сошли с рельсов локомотив и 23 вагона. Произошло возгорание локомотива. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе А "НК "КТЖ".
На место происшествия со станций Балхаш и Актогай отправлены восстановительные и пожарные поезда. Для выяснения обстоятельств выехала специальная комиссия.
Из-за инцидента произошла задержка поезда №54 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Достык. Для того чтобы пассажиры данного поезда добрались в пункт назначения согласно своих проездным документам (билетов), организовывается доставка автобусом", - отметили в пресс-службе.
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