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На Тенгизе пьяный водитель грузовика врезался в бензовоз

09.03.2022, 19:24 21691
На Тенгизе пьяный водитель грузовика врезался в бензовоз
Фото: портал Мой город
АТЫРАУ. 9 МАРТА- В Тенгизском городке 6 марта в 17.00 произошло столкновение двух большегрузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из водителей получил телесные повреждения, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Дело передали в суд по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".
 

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На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник

10.03.2022, 14:38 1556
На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Посетитель горного курорта "Шымбулак", катаясь на лыжах, погиб во время схода снежной лавины в результате столкновения с лавинорезом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГК "Шымбулак", информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта сегодня в 10.58. Прибывшие в 11.02 на место происшествия спасатели обнаружили на поверхности возле рассекателя лавин мужчину.
 

В 11.05 лыжника откопали без признаков жизни со следами удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата", - говорится в сообщении.

 
По информации ГК, в 11.25 посетитель был доставлен в медпункт, где в 11.29 констатировали смерть.
 

Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где впоследствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы головы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ГК.

 
Сегодня в ДЧС Алматы также предупредили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен 10 и 11 марта возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
 
В ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами Казселезащиты и ДЧС, установлено, что в высокогорной зоне свыше 3000 метров, в среднегорной зоне, на склонах гор лавиноопасно. 
 
Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков. На территории и при входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", " Осторожно! Лавиноопасный участок!".
 
Департамент по ЧС убедительно просит туристов:
  • не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин; 
  • не заходить в ледяную пещеру;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
 

В Карагандинской области у коров выявлено бешенство

10.03.2022, 09:46 3381
В Карагандинской области у коров выявлено бешенство
КАРАГАНДА. 10 МАРТА - В одном из сел Карагандинской области ввели экстренные карантинные ограничения в связи с выявлением бешенства у КРС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У животных стали замечать хриплое мычание, паралич конечностей, слюнотечение и шаткую походку. Бешенство подтвердили в столичной лаборатории, сообщает телеканал КТК
 
В крестьянском хозяйстве, где выявили опасный диагноз, уже запретили ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Людей, проживающих на ферме, также попросили следить за своим здоровьем, поскольку бешенство передается и человеку. 
 
Появление смертельной болезни ветеринары связывают с укусом диких животных.
 

Скотину, которая пала, это четыре головы в возрасте от 2 до 5 лет, мы сожгли. В самом селе сейчас проводится обязательная вакцинация из средств республиканского бюджета. Причина возникновения бешенства - укус дикого животного. Также владельцам павших коров будет выплачена компенсация в зависимости от возраста, это от 100 до 300 тысяч тенге", - сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

 

В павлодарском спорткомплексе тренер сорвался с высоты третьего этажа

08.03.2022, 10:46 36811
ПАВЛОДАР. 8 МАРТА - В Павлодаре на футбольном манеже в спортивном комплексе "Спорт сити" 22-летний тренер упал из наблюдательной кабинки высотой примерно в три этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места инцидента опубликовано на странице tipavlo.dar в Instagram. На кадрах видны фрагменты обвалившегося потолка.
 
По словам автора поста, наблюдательная кабинка, откуда упал молодой тренер, находится почти под крышей.
 

Тренер чудом остался жив… В целом качество строения вызывает нарекания родителей, которые говорят о протекании и видимых трещинах", - пишет автор.

 
Спортсмен госпитализирован.


Ранее министр культуры и спорта Абаев рассказал о плохом состоянии спортивных объектов в РК.
 

Сотрудника Антикора подозревают в совершении ДТП в Карагандинской области

07.03.2022, 17:52 48776
КАРАГАНДА. 7 МАРТА - В соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции департаментом собственной безопасности агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области, сообщает Антикор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудекенова Д.Т. по статье 608, часть 3 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения), статье 611, часть 2 (оставление места ДТП), и статье 613, часть 1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства), КоАП РК", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что с 7 февраля 2022 года по настоящее время подозреваемый находится на больничном с диагнозом "пневмония".
 

В этой связи в соответствии с пунктом 4 статьи 58 закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" служебное расследование в его отношении приостановлено. После выхода его на работу служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова

06.03.2022, 14:07 70941
ПОЛК. 6 МАРТА - В США мощный торнадо обрушился на штат Айова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жертвами удара стихии стали не менее 6 человек. Среди погибших четверо детей. Еще четыре местных жителя пострадали, сообщает "МИР 24".
 
Отмечается, что гигантская воронка пронеслась по региону со скоростью 265 километров в час. Все, что попадалось на ее пути, разрушено. В руины превратились десятки домов. Не подлежат восстановлению и поврежденные автомобили. Повсюду повалены деревья, порваны линии электропередачи.
 
 

В Жамбылской области пропал солдат срочной службы

06.03.2022, 11:27 74146
В Жамбылской области пропал солдат срочной службы
Фото: КНБ РК
ТАРАЗ. 6 МАРТА - В Жамбылской области ведутся поиски пропавшего солдата срочной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, военнослужащий рядовой Бердишов Улыкбек Айдарбекулы, проходивший срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр", пропал 2 марта текущего года, сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
 
В поисках задействованы силы департамента Пограничной службы и департамента полиции Жамбылской области. По данному факту проводятся следственные действия и расследование.
 
Погранслужба КНБ РК обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении Бердишева, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8 717 271 94 58 (телефон доверия Пограничной службы).
 

В Алматы пожарные потушили сильный пожар за полчаса

05.03.2022, 20:34 92836
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - 5 марта в 18.23 силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: ул. Толе би, 207. Горела кровля двухэтажного кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожарные выдвинулись по повышенному рангу. Были задействованы пожарные стволы, на пожарные гидранты были установлены автоцистерны, обеспечив бесперебойную подачу воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две пожарные автолестницы.
 

Горение происходило скрытое, произведено вскрытие кровли. Принятыми мерами пламя, охватившее кровлю, локализовано за полчаса - успешной локализации пожара способствовало применение тепловизора. С его помощью пожарные быстро определили места скрытого горения. Пожар полностью ликвидирован в 19.06. Жертв и пострадавших не допущено", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
 

Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге

05.03.2022, 17:43 97826
Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - Во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале", - сообщили в акимате города.

 
В городской администрации также добавили, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.

 
Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллиона тенге.
 
Все факты были зафиксированы полицией Алматы, усилен наряд правоохранителей по периметру парка.
 
В акимате подчеркнули, что восстановительные работы будут произведены до 22 марта.
 

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