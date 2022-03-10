На Тенгизе пьяный водитель грузовика врезался в бензовоз

Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort

АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Посетитель горного курорта "Шымбулак", катаясь на лыжах, погиб во время схода снежной лавины в результате столкновения с лавинорезом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ГК "Шымбулак", информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта сегодня в 10.58. Прибывшие в 11.02 на место происшествия спасатели обнаружили на поверхности возле рассекателя лавин мужчину.

В 11.05 лыжника откопали без признаков жизни со следами удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата", - говорится в сообщении.

По информации ГК, в 11.25 посетитель был доставлен в медпункт, где в 11.29 констатировали смерть.

Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где впоследствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы головы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ГК.

Сегодня в ДЧС Алматы также предупредили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен 10 и 11 марта возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами Казселезащиты и ДЧС, установлено, что в высокогорной зоне свыше 3000 метров, в среднегорной зоне, на склонах гор лавиноопасно.

Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков. На территории и при входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", " Осторожно! Лавиноопасный участок!".

Департамент по ЧС убедительно просит туристов: