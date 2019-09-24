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На территории Баянаульского национального парка произошел крупный пожар

23.09.2019, 08:55 10990
На территории Баянаульского национального парка произошел крупный пожар
Павлодар. 23 сентября. Kazakhstan Today - На территории Баянаульского национального парка произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщают в областном ДЧС, пожар произошел вчера около 12 часов дня в 25 километрах от села Баянаул. Площадь пожара составляет около 2,5 гектара.
 
"На лесопокрытой территории произошло загорание сухой травы и леса. Ориентировочная площадь пожара 2,5 гектара. Причина пожара устанавливается. Локализация и ликвидация устанавливается. Сейчас в противопожарных работах в нацпарке принимают участие около 100 человек и более 10 единиц спецтехники", - сообщили в департаменте.
 
Более 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. В распоряжение огнеборцев поступил вертолет МИ-8 республиканского предприятия "КазАвиаЛесоохрана". Кроме того, в Баянауле ждут ещё один вертолет МИ-26, сообщается на странице pavlodar.online в Instagram

 
По данным акимата Баянаульского района, на территории нацпарка задействовано 11 единиц спецтехники: 6 пожарных машин, 3 машины-ассенизатора и 2 трактора МТЗ с плугами и прицепными емкостями. В работе по борьбе с огнем задействовано около 90 человек. 
 
На место происшествия выехал аким Павлодарской области Булат Бакауов. 
 
Вчера днем аким Павлодарской области Булат Бакауов создал штаб по тушению пожара, о ситуации доложили вице-министру страны Роману Скляру. 
 
Сообщается, что из Павлодара направлена дополнительная противопожарная техника в количестве 4 единиц. 
 

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