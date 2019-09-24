Павлодар. 23 сентября. Kazakhstan Today - На территории Баянаульского национального парка произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщают в областном ДЧС, пожар произошел вчера около 12 часов дня в 25 километрах от села Баянаул. Площадь пожара составляет около 2,5 гектара.

"На лесопокрытой территории произошло загорание сухой травы и леса. Ориентировочная площадь пожара 2,5 гектара. Причина пожара устанавливается. Локализация и ликвидация устанавливается. Сейчас в противопожарных работах в нацпарке принимают участие около 100 человек и более 10 единиц спецтехники", - сообщили в департаменте.

Более 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. В распоряжение огнеборцев поступил вертолет МИ-8 республиканского предприятия "КазАвиаЛесоохрана". Кроме того, в Баянауле ждут ещё один вертолет МИ-26, сообщается на странице pavlodar.online в Instagram





По данным акимата Баянаульского района, на территории нацпарка задействовано 11 единиц спецтехники: 6 пожарных машин, 3 машины-ассенизатора и 2 трактора МТЗ с плугами и прицепными емкостями. В работе по борьбе с огнем задействовано около 90 человек.

На место происшествия выехал аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Вчера днем аким Павлодарской области Булат Бакауов создал штаб по тушению пожара, о ситуации доложили вице-министру страны Роману Скляру.

Сообщается, что из Павлодара направлена дополнительная противопожарная техника в количестве 4 единиц.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства