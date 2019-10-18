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На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,9

17.10.2019, 10:07 9370
Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,9, передает Kazakhstan Today.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 17 октября 2019 года, в 06.30, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 157 километрах на восток от города Алматы, на территории Казахстана. 
 
Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров.        
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет. 
 
 

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