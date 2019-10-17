Институт сейсмологии и СОМЭ перешли в госсобственность

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Институт сейсмологии и Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция переданы по договору дарения из частной собственности в республиканскую. Соответствующее постановление правительства размещено в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов, передает Kazakhstan Today.

Принять предложение акционерного общества "Институт цифровой техники и технологий" о передаче из частной собственности в республиканскую собственность 100%-ной доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Институт сейсмологии" и 100%-ной доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" по договору дарения", - говорится в документе.

Комитету государственного имущества и приватизации Минфина необходимо обеспечить передачу прав владения и пользования государственными долями участия ТОО "Институт сейсмологии" и ТОО "СОМЭ" Комитету науки Министерства образования и науки РК.

Кроме того, другим постановлением правительство приняло предложение некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" о передаче в республиканскую собственность 100%-ной доли участия ТОО "Институт географии" по договору дарения.

ТОО будет реорганизовано путем преобразования в акционерное общество "Институт географии и водной безопасности" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основными предметами деятельности АО определены: проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области географических наук, геоэкологии, гидрологии суши, гидрохимии водных ресурсов природно-хозяйственных систем и водохозяйственных комплексов республики, исследования в области водной безопасности РК и обеспечение устойчивости водных систем трансграничных бассейнов. Также в функцию АО будет входить организация работы международных центров: Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО и Международного центра оценки воды под эгидой ООН.

Права владения и пользования государственным пакетом акций общества будут переданы Комитету науки Министерства образования и науки РК.

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