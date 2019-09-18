Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы планируют установить системы раннего оповещения о землетрясениях. Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

С генеральным директором Challenge Co., Ltd. Kазуо Сасаки обсудили вопросы установки в Алматы системы раннего оповещения о землетрясениях. Господин Сасаки - признанный эксперт в сфере обеспечения сейсмической безопасности - готов выступить партнером проекта. Он рассказал о преимуществах оборудования EQ Guard, которое уже показывает свои результаты в наиболее сейсмоопасных регионах мира", - написал Сагинтаев в Instagram .

Он также отметил, что, по данным специалистов Института сейсмологии, в Алматы необходимо установить 25-35 станций.

Современные системы предупреждения являются неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению безопасности жителей городов, расположенных в сейсмоопасной зоне", - заключил аким.

Напомним, что Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры "АО "КазНИИСА" провел исследование сейсмических рисков Алматы и выявил здания, которые надо либо снести, либо укрепить.

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