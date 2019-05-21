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В Алматы внедрили новые технологии по раннему оповещению о землетрясениях и селеопасности

20.05.2019, 20:14 6184
Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматы применяют новые технологии по раннему оповещению о землетрясениях, лавинной и селевой опасности, передает Kazakhstan Today. 
 

Вблизи Алматы в рамках пилотного проекта установлены специализированные сейсмодатчики, которые фиксируют подземные толчки. Когда срабатывает сейсмодатчик, в автоматическом режиме без участия человека пользователям Darmen мгновенно приходят оповещения со значением магнитуды землетрясения", - сообщили в акимате Алматы. 

 
Отмечается, что традиционное оповещение посредством СМС-рассылки занимает до 10 часов, а информирование посредством Darmen осуществляется за две секунды.
 
По информации акимата, раннее предупреждение на смартфон практикуют в США, Канаде и Японии. 
 
Для ознакомления населения с приложением ДЧС Алматы проведет 21 мая сейсмотренировку. 
 

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