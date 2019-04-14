Бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС запустили в Алматы

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы запущено бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС, передает Kazakhstan Today.

Проект реализован Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы совместно с Центром развития Алматы и казахстанской компанией - разработчиком ТОО "I2NIK" в рамках реализации концепции Smart Almaty.

Мобильное приложение доступно для скачивания всем обладателям смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android и IOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали около 2000 пользователей", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Для разработки "Darmen" был изучен опыт оповещения населения через мобильные приложения в Японии и США. Казахстанское приложение пока позволяет в течении нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС на территории Алматы (в том числе штормовых предупреждениях). В дальнейшем при внедрении системы раннего оповещения о землетрясениях данное приложение будет оповещать о предстоящем землетрясении.

Пока ДЧС города формирует уведомления после получения оперативных сведений от службы "Казгидромет" и Сейсмологической опытно-методической экспедиции. Далее оперативный дежурный ДЧС вводит данные в систему, которая мгновенно направляет пользователям приложения push-уведомления.

Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS-оповещением.

С 15 апреля 2019 года информирование населения города о чрезвычайных ситуациях будет производиться ДЧС с помощью мобильного приложения "Darmen" наряду с SMS-оповещением. Скачать приложение можно в магазинах приложений для мобильных телефонов App Store, Play Market, введя название - "Darmen", - проинформировали в ведомстве.

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