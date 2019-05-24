Исследование сейсмических рисков провели в Алматы

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры "АО "КазНИИСА" провел исследование сейсмических рисков Алматы и выявил здания, которые надо либо снести, либо укрепить, передает Kazakhstan Today.

Предметом исследования стала оценка прогнозируемого ущерба в результате землетрясений различной интенсивности в зависимости от повреждений зданий, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Исследование основано на материалах паспортизации в Алматы в 2017-2018 годах.

"Методология исследовательской работы АО "КазНИИСА" основывалась на совокупности экспертных оценок, методических и аналитических приемов, вероятностно-статистических методов обработки материалов паспортизации застройки города Алматы для оценки повреждений зданий и выполнения расчетов по определению прогнозируемого экономического ущерба и социальных потерь от землетрясений. Результаты паспортизации позволили выявить сейсмоопасные здания, назначить первоочередные объекты по сейсмоусилению или сносу, определить объемы затрат на усиление сейсмоопасных зданий и сносу ветхого жилья", - проинформировали в пресс-службе.

На основании результатов паспортизации были созданы электронные паспорта обследованных зданий с оценкой их сейсмической уязвимости . Также по итогам паспортизации создана база данных по сейсмической уязвимости зданий и сооружений и карт сейсмического риска Алматы, что позволит повысить надежность функционирования систем жизнеобеспечения, снизить ущерб, наносимый зданиям и сооружениям в результате землетрясений.

Напомним, в 2017-2018 году в рамках государственной программы "Дорожная карта 2016-2018". "Комплекс мер по повышению эффективности работы обеспечения сейсмической безопасности Республики Казахстан" была проведена "Паспортизация объектов недвижимости Алматы". В 2017 году эксперты АО "КазНИИСА" и ТОО "НИИ Алматыгенплан" обследовали 7027 зданий, из них 6547 жилых объектов, 323 школы, 246 детских садов, 89 поликлиник. В 2018 году был обследован 3131 объект недвижимости, среди них детские сады, школы и больницы, государственные учреждения.





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