На ТЭЦ Риддера вновь вышел из строя котел

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Риддер. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Котел № 6 высокого давления, который запустили вчера в работу, опять вышел из строя.
Вчера вдобавок к трем котлам среднего давления, на которых последние дни поддерживали температуру в домах горожан, заработал еще один котел - высокого давления. С его введением в сеть батареи в квартирах вместо теплых должны были стать горячими. Однако вечером котел № 6 заработал, а ночью уже вышел из строя. К утру в домах риддерцев снова стало прохладно, информирует издание Noks.kz.
Ночью шестой котел находился в работе. Подача температуры достигла 65 градусов. Но в час ночи ввиду произошедшей аварийной ситуации он был остановлен. В настоящее время в работе находятся три котла среднего давления. Температура подачи 56-43 градуса. Сейчас начнутся ремонтные работы шестого котла. После завершения он будет запущен в работу. Прошу отнестись с пониманием", - обратился к горожанам аким Риддера Дмитрий Горьковой.
Глава города накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.
Напомним, 7 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. Аким ВКО сообщил, что ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства "Риддер ТЭЦ".