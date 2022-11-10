На Риддерской ТЭЦ удалось запустить два котла

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Риддер. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На местной ТЭЦ удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата, температура в теплоцентрали поднялась до 57 градусов, сообщает отдел ЖКХ города.
Как рассказал глава региона Даниал Ахметов, ночью они прошли нулевую отметку и сейчас начался тренд восхождения. Каждый участок ТЭЦ закреплен за конкретной бригадой, которыми ведутся ремонтно-восстановительные работы. И это дало положительные результаты. Сегодня днем начат разогрев еще одного, третьего котла", - говорится в сообщении ведомства.
В отделе рассказали, что порывы, найденные в котле высокого давления, к настоящему времени устранены. Котел проходит гидроиспытание и будет запущен в работу.
Также удалось заменить двигатель в основном механизме станции - багерном отделении.
К вечеру, к 19.00, багерная будет работать. На станции к этому времени будет работать уже 3 котла и четвертый планируем запустить завтра к обеду. В 6-м котле на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал глава региона.
Уже в ближайшие два дня, по данным специалистов, температурный режим теплоцентрали города будет полностью восстановлен.
Также сейчас ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства "Риддер ТЭЦ". Как сказал глава штаба Даниал Ахметов, все виновные будут привлечены к ответственности.
Режим ЧС в Риддере еще сохраняется.
Напомним, 7 ноября в Риддере объявлен режим ЧС из-за аварии на местной ТЭЦ. 22 тысячи жителей города остались без тепла.