На ТЭЦ Усть-Каменогорска произошел сбой оборудования

Имеются сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн

Усть-Каменогорск. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбой оборудования произошел на ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за сильного мороза.





Мороз в Восточном Казахстане в последние несколько дней только усиливается. Ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40. Мороз не выдерживает даже ТЭЦ Усть-Каменогорска. Накануне из-за сбоя в работе датчиков отключился котел № 15, сообщает телеканал "Хабар24"





По данным телеканала, через полтора часа котел подключили обратно. Но есть сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. А это повлияло уже на снижение температур в батареях горожан.





Сейчас на станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают 7 котлов и 6 турбоагрегатов. В ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети.





Низкие температуры отрицательно сказываются и на общественном транспорте. Обрыв провода остановил один из трамвайных маршрутов. У автобусов же замерзают топливная система и пневмоподвески. Поэтому на линию сегодня вышло всего 60 процентов машин. В итоге люди вынуждены подолгу ждать на остановках.



