Смаилов поручил провести расследование технарушений на ТЭЦ Экибастуза

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства поручил Министерству энергетики совместно с Министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго".
Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы", - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Он поручил министерствами энергетики и индустрии совместно с акиматами провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в правительство.
Надо жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства", - считает он.
По его словам, работу по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить. Также надо ликвидировать все причины аварии.
Особое внимание уделить оборудованию и инфраструктуре "рисковых" объектов. Проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона. Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования", - сказал глава кабмина.
Кроме того, министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поручено детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий.
Акимам держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле", - добавил премьер.
Напомним, в результате аварии на ТЭЦ Экибастуза жители города в 30-градусный мороз остались без тепла. В городе объявлен режим ЧС.