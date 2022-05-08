На трассе Актау - Жанаозен крупный град повредил автомобили

ТАЛДЫКОРГАН. 7 МАЯ - Мужчина бесследно исчез, выехав 1 мая в Чажынское ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Супруга пропавшего обратилась с заявлением в городскую полицию через несколько дней. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС. 7 мая днем в горах близ реки Чажа мужчину нашли, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкими животными. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось.