На трассе Актау - Жанаозен крупный град повредил автомобили

Фото: Коллаж из кадров видеоматериала
АКТАУ. 7 МАЯ - Крупный град, выпавший к вечеру 6 мая, повредил автомобили на трассе Актау - Жанаозен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На видео, опубликованных в социальных сетях, заснято, что размер градин превышал один сантиметр в диаметре. Некоторым автомобилистам приходилось останавливаться и парковать авто под навесами. Однако, судя по кадрам, есть водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в числе которых побитые лобовые стекла и кузовы машин, сообщает "Лада".
Напомним, в Мангистау резко похолодало. Накануне из-за дождей на трассу Актау - Жанаозен обрушились селевые потоки.