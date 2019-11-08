На трассе Алматы - Хоргос водитель Nissan Primera врезался в бетонный отбойник (ВИДЕО)

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - На трассе Алматы - Хоргос водитель Nissan Primera врезался в бетонный отбойник, передает Kazakhstan Today.

Водитель автомобиля на большой скорости проехал терминал оплаты на трассе Алматы - Хоргос, наехал на бордюр, проехал еще несколько метров и врезался в бетонный отбойник.

"30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение на трассе Алматы -Хоргос сразу за пунктом взимания оплаты. К счастью, в машине водитель был один, никто не пострадал, в том числе и он", - сообщил руководитель пресс-службы "АО "НК "QazAvtoJol" Маржан Ордабай.

По его словам, сотрудники полиции отправили мужчину на судебно-медицинское освидетельствование, а авто забрали на штраф стоянку.





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