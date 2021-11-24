На трассе Караганда - Алматы произошло массовое ДТП

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Несколько грузовиков не смогли преодолеть небольшой подъём в 30 километрах от Сарышагана, сообщает "Хабар 24".
Из-за гололёда авто теряли управление, врезались друг в друга и дорожное ограждение. А в населённых пунктах большие сугробы, дороги замело снегом.
В областном центре на расчистку привлекли 200 единиц техники и 170 дорожных рабочих. В Центральном Казахстане такая погода продержится ещё три дня.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком.