На трассе Караганда - Алматы произошло массовое ДТП

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В 19.26 37-летний водитель, управляя ВАЗом-21140, следовал по улице Кудайбердиулы на пересечении улицы Жансугурова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пешеход переходил проезжую часть дороги в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В результате аварии 34-летний пешеход был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

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