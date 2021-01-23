На трассе в Карагандинской области в ДТП погиб полицейский

Караганда. 22 января. Kazakhstan Today - Полицейский погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

21 января на автодороге Караганда - Балхаш 59-летний водитель автомашины Shacman, следуя в направлении Караганды, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ под управлением 35-летнего сотрудника полиции. В результате ДТП пассажиры автомашины ВАЗ - 30-летний сотрудник полиции и 46-летний житель области - от полученных травм скончались на месте. Водитель авто - 35-летний сотрудник полиции с различными травмами госпитализирован", - сообщает Polisia.kz

Погибший капитан полиции Даурен Кабдыгалиев работал в органах с мая 2009 года, женат и воспитывал двоих детей.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Проводится расследование.

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