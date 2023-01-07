06.01.2023, 21:09 21701
На трассе в ВКО четвертые сутки терпит бедствие фура с опасным грузом
Фото: скриншот
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертые сутки пошли с тех пор, как в метель слетел в кювет КамАЗ, ехавший в Усть-Каменогорск из Актогая, сообщает Noks.kz.
Я стою на 340 километре. Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом - в десяти километрах - село Шынкожа", - рассказал водитель по имени Владимир.
Водитель ночует в придорожном кафе, расположенном недалеко от места, где машина сошла с дороги.
Хотя буран закончился и дорогу уже прочистили, по словам дальнобойщика, никто не помогает ему с эвакуацией застрявшего большегруза. Во второй половине дня 5 января была предпринята попытка вытащить застрявший грузовик, но при попытке буксировки дорожники порвали трос, принадлежавший водителю, и уехали.
В полуприцепе КамАЗа - бочка с особо опасным грузом, поэтому требуются две единицы техники и два троса, чтобы не допустить ее опрокидывания при буксировке обратно на трассу.
новости по теме
06.01.2023, 12:42 41886
В Кокшетау из-за прорыва трубы отопления погибли три женщины
Рассказать друзьям
Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Три жительницы Кокшетау скончались от ожогового шока, который они получили при прорыве трубы отопления в квартире.
2 января в 4.44 в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в одном из домов произошел порыв системы отопления.
На месте происшествия полицейские обнаружили тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет: владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключению медицинского освидетельствования причиной смерти женщин стал ожоговый шок, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в квартире произошел порыв трубы отопления, в результате которого помещение залило горячей водой. Квартира была заперта изнутри.
Данный факт внесен в ЕРДР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
06.01.2023, 11:10 43581
В Риддере починили насосную станцию на ТЭЦ
Вину за аварию возложили на руководство станции
Рассказать друзьям
Риддер. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере починили насосную станцию на ТЭЦ, которая вышла из строя 4 января.
О завершении ремонтных работ сообщил аким города Дмитрий Горьковой, сообщает телеканал "Хабар 24".
Багерную насосную станцию на городской ТЭЦ затопило двумя днями ранее. Причину аварии не назвали.
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов напомнил, что такая ситуация была 5 ноября и повторилась по вине руководства, и обещал, что ликвидация последствий аварии займет 3-4 часа.
06.01.2023, 09:51 46611
В Восточном Казахстане спасатели эвакуировали 12 граждан России из снежного плена
В том числе двоих детей
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшиеся на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ.
На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места. Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, в том числе 2 детей. Людей разместили в гостинице города Шемонаиха, где местными исполнительными органами организовано питание и обогрев", - сообщили в областном ДЧС.
На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.
ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется. Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед.
06.01.2023, 08:41 48611
В Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 5 января 2023 года в 20.25 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 859 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения составил 14,4. Магнитуда MPV 6,6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д. Глубина 200 км.
Сообщается, что по шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2-3 балла.
Кроме того, 6 января в 01.54 зарегистрировано землетрясение магнитудой MPV 4,5 в 746 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
В 04.45 6 января произошло еще одно землетрясение в 995 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 36.70° с.ш. 68.92° в.д. Глубина 100 км.
Сведений об ощутимости нет.
Ранее, 5 января в 19.03, сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 387 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 4,9. Также 5 января в 14.14 произошло землетрясение в 345 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV составила 3,9.
05.01.2023, 20:40 67116
В Казахстане остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс
Местами высота снежного покрова достигает 50 сантиметров
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.30 5 января закрытыми остаются 25 участков республиканских трасс в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По информации ведомства, 644 единиц спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 см.
Ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области. Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах. 31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там.
По состоянию на 09.00 5 января из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. По данным МЧС, осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет.
05.01.2023, 19:37 69441
На территории АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб рабочий
Фото: ortcom.kz
Рассказать друзьям
Темиртау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла на территории листопрокатного цеха при проведении ремонтных работ.
По факту смерти работника подрядной организации АО "АрселорМиттал Темиртау" зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в декабре 2022 года "АрселорМиттал Темиртау" были предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации.
12 декабря на расширенном заседании правительства Республики Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев затронул тему производственного травматизма, в частности региональных инцидентов на "АрселорМиттал Темиртау". Производственный травматизм президент назвал реальной проблемой. По его словам, за 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.
В конце декабря стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за налоговые нарушения.
05.01.2023, 16:23 73751
Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области
Фото: ДЧС Туркестанской области
Рассказать друзьям
Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах.
31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10.00 часов. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января", - рассказали в ДЧС Туркестанской области.
В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС.
Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги", - сообщили в ведомстве.
В ДЧС напомнили, что не стоит пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.
Собираясь в горы обязательно ознакомьтесь с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112", - напомнили в департаменте.
Напомним, поиски семьи велись в горах Байжансай Байдибекского района.
Ранее сообщалось, что в районе Бартогайского водохранилища Алматинской области из-за непогоды в горах застряли более двух десятков автомашин с людьми. Спасатели эвакуировали 81 человека (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), и вызволили 22 единицы автотехники.
05.01.2023, 14:41 59691
В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек
В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Байжансай Байдибекского района ведутся поиски 12 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 5 января в 10.00 на пульт "112" ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы.
В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области, в зависимости от погодных условий планируется задействовать вертолет МЧС", - проинформировали в министерстве.
Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.
Позже официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что для поисков задействована авиация. На борту вертолета специалисты МЧС.
Ранее сообщалось, что из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек.
Читаемое
07.01.2023, 09:12Казахстанцы сегодня отмечают православное Рождество 07.01.2023, 10:561861Не выезжать на закрытые трассы в непогоду призвали водителей в МВД 07.01.2023, 11:32496Токаев и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений 07.01.2023, 11:49416Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР 01.01.2023, 00:40203511Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 01.01.2023, 18:13182106В Казахстане в новогоднюю ночь родились 240 малышей 01.01.2023, 17:18173776В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка 01.01.2023, 00:30167481Гороскоп на 2023 год: прогноз астролога по знакам зодиака 01.01.2023, 12:35164566С 1 января декретный отпуск по уходу за ребенком продлен до 1,5 года 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством373611В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34372766ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13372101В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33368026Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35364521Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?