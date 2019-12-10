На трассе в Жамбылской области столкнулись два пассажирских автобуса, минивен и КамАЗ

Фото: 24.kz

Тараз. 9 декабря. Kazakhstan Today - 8 декабря, около 22.00, на трассе Алматы - Ташкент - Термез на 239-м километре, в Кордайском районе Жамбылской области столкнулись два пассажирских автобуса, минивен и КамАЗ, передает Kazakhstan Today.

"По предварительным данным, водитель грузового авто выезжал на главную дорогу из кафе в сторону Алматы и, не убедившись в безопасности, а также не рассчитав дистанцию, столкнулся с минивеном марки "Honda Odyssey", который направлялся в обратном направлении из города Алматы в Тараз. Тем временем два пассажирских автобуса направлялись из города Тараза в город Алматы. Водитель первого автобуса, заметив ДТП, начал тормозить и врезался в боковую часть КамАЗа. Второй же автобус, не соблюдая дистанцию, въехал в первый автобус", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".

По данным пресс-службы, от сильного удара четыре пассажира первого автобуса получили травмы различной степени. Их забрали врачи скорой медицинской помощи Центральной Кордайской районной больницы.

Водитель КамАЗа и четыре водителя (по два человека с каждого) из двух пассажирских автобусов, а также водитель и пассажир минивена отделались легким испугом. В первом автобусе находились 25 человек, во втором 20 пассажиров и плюс 5 водителей. Итого в ДТП попали 50 человек", - проинформировали в нацкомпании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства